Inizio scuola 2024, suona domani a Bolzano la prima campanella d’Italia: non si farà la classe con soli alunni figli di migranti

Domani inizierà la scuola ufficialmente: i primi a tornare sui banchi saranno, come da tradizione ormai, gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, il 5 settembre, e i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, sempre il 5 settembre.

Le date di inizio delle lezioni variano da regione a regione, a seconda delle delibere delle varie Giunte.

A seguire, il 9, toccherà agli alunni della Provincia autonoma di Trento, mentre ben 6 regioni riapriranno le porte delle scuole l’11 settembre; si tratta di: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il 12 sarà il turno di Campania, Lombardia, Molise e Sardegna.

Gli ultimi a rientrare sui banchi, il 16 settembre, saranno gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana.

Inizio scuola Bolzano, non si farà la classe di soli alunni migranti

Non si farà la classe di soli alunni con background migratorio programmata in una scuola primaria di lingua tedesca situata nel centro storico di Bolzano. L’annuncio è arrivato dall’intendente scolastica della scuola in lingua tedesca dell’Alto Adige, Sigrun Falkensteiner, che ha detto: “La classe speciale per bambini che non sanno la lingua tedesca alla scuola elementare non si farà. La scuola dovrà provvedere a formare classi miste”.

Il 5 settembre, quindi, primo giorno di scuola a Bolzano, quando suonerà anche la prima campanella dell’anno scolastico in Italia, la composizione delle classi della scuola dovrà essere rivista. Durante una conferenza stampa, scrive l’Ansa, ha ribadito l’istituzione ha spiegato che “l’obiettivo della scuola è l’inclusione. Per incentivarla le scuole hanno a disposizioni risorse di vario genere – anche insegnanti di sostegno linguistico – che possono usare a loro discrezione. Questo è quanto ci impone la legge”.

I calendari scolastici regionali

Abruzzo

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Basilicata

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

DEIBERA

CALENDARIO

Bolzano

Inizio lezioni: 5 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 26 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Inverno: dall’1 all’8 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Pentecoste: 9 giugno 2024

Termine lezioni: 13 giugno 2025

SCHEMA

Calabria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

Campania

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 23/04/2024

Calendario Scolastico 2024_2025

Emilia-Romagna

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Lazio

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

CIRCOLARE

SCHEMA

Liguria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Lombardia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024 (5 settembre le scuole dell’infanzia)

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Marche

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Molise

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Ponte Immacolata: 7 dicembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Piemonte

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

SCHEMA

Puglia

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sardegna

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sicilia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 7 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

SCHEMA

Toscana

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Allegato A – Calendario scolastico 2024-2025

Trento

Inizio lezioni: 9 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua e Ponte 25 aprile: dal 18 al 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 12 giugno 2025

Umbria

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua : dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025

Vacanze d’Inverno: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

DELIBERA

Veneto

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA