Inizio scuola, Bianchi: “E’ tutto in presenza”

Come sarà la ripartenza a scuola a settembre? “E’ tutto in presenza”. Lo ha affermato il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi a margine del 41esimo anniversario della strage del 2 agosto a Bologna. L’evento, si sta svolgendo nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio, sede del Comune emiliano.

Come abbiamo scritto in un altro articolo, quella appena iniziata sarà una settimana decisiva per le sorti del nuovo anno scolastico. In programma due tappe importanti come la presentazione del Piano Scuola alle Regioni e il Consiglio dei ministri con la discussione relativa all’obbligo vaccinale e il green pass per accedere a scuola.