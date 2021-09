Inizio scuola: classi in quarantena in tutta Italia. In Sicilia qualcuno già in DaD dal primo giorno

Inizio scuola: classi in quarantena in tutta Italia. In Sicilia qualcuno già...

La scuola è inizia da due settimane e il rientro in classe non è stato per tutti definitivo. Infatti, dopo solo pochi giorni diverse classi sono già in DaD a causa di quarantena dovuta a un caso positivo.

Secondo il numero di segnalazioni, le regioni con il maggior numero di alunni in DaD sono Lombardia, Trentino Alto Adige e Lazio, per un totale di mille studenti.

In Emilia Romagna e, precisamente, a Vignola (Modena), una classe di prima media sta svolgendo lezioni da casa.

Un altro caso si è registrato anche in Sardegna, a Ussana, in cui un’intera classe è passata alla didattica a distanza già dal secondo giorno di scuola.

In Sicilia, invece, alcuni studenti non hanno fatto in tempo a ritornare in classe perché giù in quarantena da prima dell’inizio dell’anno scolastico. Succede in un liceo della città di Catania.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, non sembra però preoccupato, li considera casi isolati: “Sono situazioni specifiche, non sono decine, le stiamo controllando. Lo abbiamo scritto nel decreto del 6 agosto che laddove ci fossero state delle situazioni di contagio saremmo stati in grado di controllarle e così stiamo facendo. Le stiamo controllando”.

Per il responsabile del dicastero dell’Istruzione, in definitiva, “stiamo parlando di numeri limitati rispetto al totale che, con molta, gioia è ripartito”.

DATI AGGIORNATI AL 16 SETTEMBRE