Inizio scuola e Green pass, le 32 domande di Cisl scuola

Sono 32 le domande che Cisl scuola rivolge al Ministero dell’Istruzione in vista dell’avvio dell’anno scolastico e che saranno portate sul tavolo di discussione con gli altri sindacati e con il MI stesso, domani 26 agosto. Domande che dal confronto potrebbero diventare molte di più.

Chiarisce infatti la segretaria generale Maddalena Gissi: “I quesiti proposti rappresentano solo una prima serie di domande, frutto anche del confronto con le strutture territoriali e del dialogo costante con i dirigenti scolastici iscritti alla nostra organizzazione. È facile prevedere che altri ne possano scaturire dalla discussione, che è bene aprire con la massima urgenza visto l’incombere del nuovo anno scolastico: per questo l’elenco sarà portato all’attenzione dell’Amministrazione già nell’incontro in programma domani, 26 agosto”. E non manca di aggiungere una nota polemica: “Oggi che l’obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di garantire uno svolgimento in presenza e in sicurezza delle attività scolastiche, la ricerca di soluzioni ampiamente condivise dovrebbe essere la regola, non una sgradita eccezione”.

Le 32 domande

Distanziamento

Nel caso le istituzioni scolastiche riescano a garantire il distanziamento di un metro in posizione statica, gli allievi possono abbassare la mascherina rimanendo al loro posto? (su questo punto verbale del CTS e decreto non sono chiari) Come va calcolato il metro di distanza, non essendo più presente alcun riferimento alla rima buccale? Le risorse previste dall’ Art. 58, c. 4 ter lett. a), Misure urgenti per la scuola DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, possono essere utilizzate anche ai fini della garanzia del distanziamento?

Gestione/controllo del Green pass

4. Possono essere previste modalità semplificate per il controllo del Green

pass (GP) analogamente a quanto realizzato per la verifica della vaccinazione degli alunni? Se sì, quali?

5. È possibile che le Regioni/Asl inviino alle scuole i nominativi del personale sprovvisto di GP a seguito di vaccinazione? (si veda procedura settore sanitario)

6. Il controllo del GP può essere effettuato a campione, e/o anche durante l’arco della giornata lavorativa, con immediato allontanamento del personale che risultasse sprovvisto all’atto della verifica?

7. In caso non sia possibile adottare alcuna modalità semplificata di controllo, verrà disposta – con risorse extra rispetto a quelle già previste – l’assegnazione in organico di fatto di una unità di personale per ogni punto di erogazione del servizio, con funzione di verifica degli accessi per gli ingressi orari dei docenti e per i turni del restante personale, come previsto dalla nota congiunta riportata in calce al Protocollo di sicurezza siglato il 14/8/2021?

8. È consentita l’attestazione di auto-controllo quotidiano del proprio green pass da parte del DS o del delegato che, ogni mattina, avvia la procedura di verifica per tutto il personale?

9. Il dirigente scolastico può invitare il personale ad inviare alla segreteria

scolastica il QR Code del GP oppure a consegnare il certificato cartaceo, allo

scopo di centralizzare il controllo presso gli uffici amministrativi ed accertare la scadenza del GP?

Che tipo di comunicazione deve essere resa al personale che non ha il GP? Vi sono tempi di preavviso entro i quali va intimata al personale la

regolarizzazione? Deve essere comunque attivata la procedura per l’ammenda amministrativa? Qual è la procedura da seguire per disporre l’ammenda pecuniaria per il

personale che viola l’art. 9ter comma 1 del Dl 111/2021? Come si configurano i primi giorni di assenza del personale sprovvisto di GP?

Come va inserita al SIDI e con quale codice? A chi deve essere comunicata?

Gestione del personale