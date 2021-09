Inizio scuola, già tre classi in quarantena: studenti in Dad

Poco più di una settimana dall’inizio della scuola e si registrano già alcuni casi di quarantena. E’ successo a Bolzano, dove la scuola è iniziata il 6 settembre. Come si legge sul ‘Corriere della Sera‘ una classe di scuola media e, una delle elementari e una delle scuole professionali sono finite in quarantena e proseguiranno le lezioni in Dad a causa di alcuni contagi.

In Alto Adige il monitoraggio degli studenti è slittato, inceppato sulla questione privacy e sui moduli per il consenso dei genitori. Probabilmente però si partirà lunedì prossimo ma lo screening sarà su base volontaria. Chi non aderirà, dovrà andare in quarantena in caso di un compagno positivo. Quarantena di 7 giorni per i ragazzi che verranno testati, 10 giorni per quelli non vaccinati e 14 per quelli che non si faranno testare.

Nel frattempo si rischia un accavallamento con i test salivari che il governo vuole iniziare in tutto il Paese.