Inizio scuola, gli auguri dei vip. Buffon: “Aiutate i compagni”. Lancini: “Cercate il docente che si identifica in voi” – VIDEO

L’anno scolastico 2024/2025 sta iniziando in tutta Italia: nel corso di questa settimana tutte le scuole dovrebbero aver iniziato le attività didattiche. Per questa occasione Il Corriere della Sera ha chiesto a vari vip presenti all’evento Il Tempo delle Donne di fare un augurio agli studenti.

I vari messaggi agli studenti

Ecco i vari vip presenti nella breve clip video e i loro contributi:

Il giornalista Vincenzo Mollica: “Andare a scuola è una festa che ci illumina la vita, non trascuratela mai”.

La cantante Rose Villain: “Andate e spaccate”.

L’ex calciatore Gianluigi Buffon: “Spendete bene il vostro tempo, aiutate i compagni in difficoltà. Questo vi verrà riconosciuto e vi renderà più forti”.

Il cantante e attore Matteo Paolillo: “Non mollate, il futuro è nelle vostre mani”.

I cantanti Benji e Fede: “Seguite i vostri sogni anche al di fuori della scuola perché a volte sono quelli che vi aprono strade diverse”.

Lo psicologo Matteo Lancini: “Cercate tra tutti gli insegnanti quello che più riesce ad identificarsi in voi. Oggi molti docenti e dirigenti riescono davvero ad identificarsi nelle vostre esigenze. Loro vi aiuteranno a trovare il vostro vero talento”.

La tiktoker Alessia Lanza: “Solo quando è finita ho capito quanto mi piacesse. E mi manca ogni giorno, tornerei indietro, farei molte più cose, quindi godetevela tutti”.

Elettra Lamborghini: “A scuola mi hanno fatta sentire stupida per il cognome”

A parlare della sua esperienza a scuola, così come hanno fatto alcuni dei protagonisti del video, è stata qualche giorno fa, in una puntata del programma di Rai2 “La Fisica dell’Amore“, condotto dal professore di fisica Vincenzo Schettini, la cantante Elettra Lamborghini.

“Io ho avuto grandissimi traumi a scuola, forse per il mio cognome. Mi hanno fatta sentire come fossi una cretina. Io penso di essere una persona intelligente. Per il mio cognome avevano un pregiudizio. Ho avuto una preside molto carina però, ho un bel ricordo di lei, mi ha tenuta a cuore”, queste le sue parole. Sono molti, insomma, i vip che rimpiangono gli anni di scuola o li ricordano con amarezza per qualche motivo.