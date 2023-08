Inizio scuola, gli aumenti si fanno sentire: fino a 1200 euro a studente per l’acquisto del materiale scolastico

L’inizio della scuola si avvicina e come ogni anno i genitori si trovano a fare i conti con la spesa di libri e materiale scolastico per i propri figli. Anche quest’anno si prevedono aumenti per le tasche di mamma e papà, secondo Assoutenti, tra l’8 e il 10% a studente. Tradotto, per ognuno di loro si potrà spendere fino a 1200 euro tra libri, diari, astucci, zaini e dizionari.

Solo i prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2% annuo poiché aumentano i costi di produzione. Secondo quanto riporta “Il Sole 24 Ore” le famiglie che devono acquistare da zero tutto il materiale, potrebbe spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022.

Per quanto riguarda i libri di testo, la spesa varia a seconda del grado di istruzione. Dai 300 euro della prima media ai 600 della scuola superiore. I rincari sono dell’8-10% e la spesa media rispetto all’anno scorso salirà di 45 euro per ogni studente.

I consigli per risparmiare? Più o meno sempre gli stessi. Evitare i prodotti legati al momento e alle pubblicità, acquistare prodotti nei supermercati (magari in saldo) e magari ricevere qualche incentivo dal governo.

Ricordiamo che esistono per le scuole i tetti di spesa sui libri di testo fissati dal governo, ma che spesso vengono sforati. Da qui l’invito a denunciare questi episodi per frenare il business degli editori.