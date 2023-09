Inizio scuola in Campania con pochi ATA, presidio a Napoli. Vannini (Uil): “Come si può assicurare la mera sorveglianza?”

Inizio scuola con non pochi problemi per le scuole della Campania. A denunciare la situazione il sindacato Uil Scuola, che ha organizzato, per il prossimo venerdì 15 settembre, alle ore 12,00, un presidio nei pressi della sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, in via Ponte della Maddalena a Napoli.

Ecco cosa si chiede:

Un numero adeguato di personale ATA;

Tutti i docenti in cattedra da subito e senza errori di algoritmo;

Più docenti di sostegno per rispondere alle reali esigenze degli alunni con disabilità;

Risposte concrete alle richieste dei Dirigenti Scolastici che devono assicurare il normale avvio dell’anno scolastico e garantire il diritto allo studio di tutti.

Scuole campane in difficoltà

Ecco le parole della segretaria generale Uil Scuola Campania Roberta Vannini: “Le scuole campane sono in forti difficoltà per la mancanza di personale ATA. Vi sono realtà dove scuole ubicate su 3 comuni e con 21 plessi hanno in organico solo 23 collaboratori scolastici. Come si può assicurare anche e solo la mera sorveglianza? A questo si aggiunge che molte scuole lamentano di avere un numero di docenti di sostegno non congruo alle reali esigenze degli alunni con disabilità, per non contare le tante criticità causate dal famoso algoritmo. Avellino e Salerno hanno dovuto rifare le operazioni. Lo stesso algoritmo costringe molte scuole a partire con cattedre vuote e docenti con punteggi molto alti a restare a casa”, ha denunciato.