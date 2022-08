Inizio scuola, in Puglia è emergenza Ata. Verga (Uil Scuola): “Senza organico Covid, da 5 collaboratori per scuola a 1”

Inizio scuola, in Puglia è emergenza Ata. Verga (Uil Scuola): “Senza organico...

A poche settimane dal ritorno a scuola, la Uil Scuola Puglia lancia l’allarme riguardo il personale scolastico gravemente insufficiente e afferma che in queste condizioni riaprire gli istituti sarà una vera e propria impresa.

Colpa di parametri già vecchi di decenni a cui si aggiunge il mancato rinnovo dell’organico Covid. Ne ha parlato alla Gazzetta del Sud il segretario generale della Uil Scuola Puglia Gianni Verga che ha fatto chiarezza con i numeri: “Le scuole passeranno da un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici pari a 3.928 unità (3.188 di organico Covid, oltre a 740 di organico in deroga) ai 740 del prossimo. La media passa così da 5,6 collaboratori scolastici per scuola dell’anno passato a 1,3 del prossimo anno scolastico con stessi spazi e precauzioni sanitarie che sicuramente non mancheranno”.

Una condizione che può diventare ingestibile secondo la Uil Scuola Puglia e che può essere superata con uno stanziamento specifico di risorse finanziarie. “Alla scuola non servono risorse inutili del Pnrr per finanziare progetti extracurricolari, ma occorrono segnali seri per garantire la gestione dell’ordinario” ha concluso Verga.