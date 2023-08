Inizio scuola, in Veneto meno studenti e più richieste di insegnanti di sostegno

Sono 556.822 gli studenti di tutte le età che affronteranno il nuovo scolastico in Veneto. Un calo notevole rispetto allo scorso settembre, con mille alunni in meno solo nella provincia di Padova. Il numero dei posti di ruolo ammonta a quasi 10mila, tra questi si registra un incremento degli insegnanti di sostegno.

“Quest’anno c’è stato un marcato incremento dei posti in organico di diritto – spiega Roberto Natale, provveditore agli studi di Padova al Tgr Veneto – infatti abbiamo potuto realizzare delle assunzioni in modo significativo. Aumentano le certificazioni di disabilità e credo sia legato a un fenomeno di maggiore consapevolezza da parte delle famiglie di prestare maggiore attenzione all’individuazione di possibili criticità di ritardi nell’apprendimento e individuazione delle cause, per cui le famiglie si rivolgono con maggiore fiducia alle strutture deputate che individuano le necessità di supporto didattico e questo lo facciamo nelle scuole con degli insegnanti che sono dedicati a questo”.