Inizio scuola, le mascherine possono essere abbassate al banco?

No, la mascherina non può essere abbassata al banco, lo si chiarisce durante la conferenza di servizio del 31 agosto, dedicata ai dirigenti scolastici. Viene infatti ribadito dagli esperti: la mascherina si porta sempre. In questo momento non c’è la possibilità di abbassare la mascherina al banco in posizione statica.

Gli unici esenti ancora una volta sono solo i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione.

Quali altre misure di contenimento del contagio?

Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute interviene a chiarire alcuni aspetti delle procedure anti contagio: “La variante Delta è altamente trasmittente – avverte – ecco perché necessitiamo di efficaci misure di contrasto al Covid”. E precisa: “Abbiamo strumenti ordinari come quello dei vaccini; e poi abbiamo le misure come le mascherine e il distanziamento. Laddove non sia possibile il distanziamento, sono le mascherine a fare da filtro meccanico”.

E sulla popolazione scolastica chiarisce: “No screening indiscriminato, ma piano di monitoraggio che serve a monitorare l’entità e l’andamento di eventuali infezioni a livello scolastico”.

Infine il Green pass, la certificazione verde che segnala la necessità del vaccino o del tampone. Il green pass diminuisce statisticamente il rischio di trasmissione del contagio”. Quanto all’ipotesi di un controllo del Green pass a campione, come avviene per i ragazzi dell’Università, la risposta è no. Prendere servizio significa farlo secondo legge e oggi il Dl 111 dispone che chi prenda servizio lo faccia con il Green pass.

“Tutti questi strumenti insieme – spiega Gianni Rezza – contribuiscono a creare un buon margine di sicurezza per la ripresa delle lezioni”.

No contenimento assoluto del contagio, quindi, ma diminuzione probabilistica del rischio.