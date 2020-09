Inizio scuola, lo spot del Ministero dell’Istruzione

In questo inizio scuola, dopo gli innumerevoli protocolli di sicurezza per il rientro, utilissimi ma di lettura impegnativa, non poteva mancare la semplificazione delle norme di comportamento e dei regolamenti a mezzo spot istituzionale, a uso e consumo di tutti gli utenti che visionano le ultime notizie in velocità.

Lo spot

Rientriamo a scuola in sicurezza, ci raccomanda il Ministero, istruendoci sul da farsi in un’ottica di condivisione delle responsabilità.

“Nuove compiti, nuove abitudini, nuove modalità, nuove regole da rispettare, perché questo zaino appartiene a loro ma la responsabilità appartiene a tutti,” recitano i sottotitoli dello spot mentre un ragazzino tira fuori da sotto il letto lo zaino, pronto a riprendere la vita scolastica da dove l’aveva lasciata.

La locandina

E a supporto dello spot, dal sito del Ministero dell’Istruzione è possibile scaricare del materiale grafico informativo, locandina perfetta per ricordare, all’ingresso di ogni istituto, quanto bisogna fare per proteggerci e per proteggere la comunità: