Inizio scuola, M5S: problemi atavici e carenze tra dimensionamento, caos supplenze, concorsi in ritardo e rincari sui libri

Inizia il nuovo anno scolastico e anche il Movimento 5 Stelle rivolge gli auguri al personale scolastico. Nel messaggio non mancano però gli inviti al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ad attivarsi sui problemi della scuola:

“L’inizio dell’anno scolastico 2023-24 è l’occasione migliore per rivolgere più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i docenti italiani e al personale scolastico, ma anche e soprattutto un augurio speciale agli studenti che gradualmente torneranno tra i banchi di scuola nei prossimi giorni. È un avvio che purtroppo si caratterizza per la permanenza di problemi atavici e carenze che nell’ultimo anno non hanno fatto registrare alcun miglioramento, anzi il contrario.

Il “dimensionamento” pesa come un macigno su interi territori del nostro Paese, con la chiusura ed accorpamento di centinaia di istituzioni scolastiche. Sarà poi un inizio di anno scolastico caratterizzato dal caos supplenze, concorsi in ritardo e rincari su libri e materiali scolastici che gravano in maniera pesantissima sulle famiglie.

Al ministro Valditara chiediamo un maggiore ascolto, se non delle opposizioni quanto meno nei confronti degli studenti, dei docenti e del personale che vive ogni giorno sul campo il mondo della scuola. Usciti dalla pandemia continuiamo ad avere tutti il dovere di mantenere l’impegno di mettere la scuola pubblica al centro dell’agenda politica italiana, ma nell’ultimo anno non è stata imboccata la direzione che la comunità scolastica auspicava. Oggi più che mai è necessario ripristinare un clima di reale collaborazione e spetta a Valditara dare delle risposte concrete ed immediate su tutti i fronti critici che attanagliano la scuola pubblica”.

La risposta di Cangiano (FdI):

“Non smetto mai di sorprendermi di fronte agli attacchi sconnessi e disarticolati del M5S: nemmeno è iniziato il nuovo anno scolastico e già lì pronti a polemizzare con il Ministro e con il Governo. Mi dispiace essere ripetitivo, ma giova ricordare lo spreco di denaro pubblico che i 5S hanno perpetrato, preferendo destinare centinaia di milioni di euro alle “sedute innovative” piuttosto che innovare la didattica, gli spazi fisici e virtuali e gli approcci metodologici, come invece sta facendo questo Governo. Ci attaccano sui numeri e sui ritardi dei concorsi. Già. Proprio loro che i concorsi li hanno banditi e mai espletati e, paradossalmente, sono proprio i numeri che quest’anno parlano chiaro: migliaia di Docenti in cattedra già dal primo giorno di scuola. Alunni con Bisogni Educativi Speciali che saranno seguiti da Insegnanti specializzati, meno storture nelle procedure di nomina, assunzioni in ruolo decisamente consistenti, concorsi in avvio a brevissimo. Se sono risposte concrete che chiede il M5S, gliele abbiamo date. Gliele stiamo dando. Continueremo a darle”, questa la risposta del deputato Gimmi Cangiano Componente della Commissione Istruzione alla Camera agli esponenti del Movimento 5Stelle.