Inizio scuola, mancano i banchi e gli alunni scrivono in ginocchio

“Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso”.

La denuncia di Toti: dove sono i banchi?

Lo denuncia il governatore della Liguria Giovanni Toti che posta sui propri canali social la foto dei bambini di una scuola elementare del capoluogo ligure costretti a scrivere sulle sedie in un’aula senza banchi

“I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo”.

Il governatore polemico annuncia che si rivolgerà alla Direzione scolastica e conclude: “Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia“.

I problemi del 14 settembre

Certamente è l’immagine più clamorosa del ritorno a scuola del 14 settembre: ci sono stati altri problemi già segnalati in precedenza: dall’assenza dei docenti, specie quelli del sostegno che ha scatenato diverse polemiche in provincia di Pisa, dove una mamma ha dovuto rinunciare a portare il proprio figlio affetto da sindrome di down a scuola.

Anche a Roma, nell’istituto Pio La Torre un bambino autistico di 9 anni è arrivato a scuola accompagnato dalla mamma per cominciare il nuovo anno, ma dopo il saluto ai compagni – riferisce l’Ansa sulla base della segnalazione del padre – è stato costretto a tornare a casa, senza sapere quando potrà davvero andare a scuola perché mancherebbe l’insegnante di sostegno.

A proposito di banchi, problemi anche ancora Roma dove, all’Istituto comprensivo Pincherle nel quartiere Ostiense, mancherebbero sia le mascherine chirurgiche usa e getta per il personale e gli studenti, ma anche i banchi monoposto.