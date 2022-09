Inizio scuola, nel Lazio i dirigenti segnalano il sovraffollamento delle aule ma per la legge il numero di classi pollaio è zero

A pochi giorni dal rientro in classe, nel Lazio ci si confronta sul tema delle classi pollaio (e non solo). Al tavolo regionale operativo per l’avvio dell’anno scolastico, i rappresentanti dell’Associazione nazionale presidi, Cristina Costarelli (Anp Lazio) e Mario Rusconi (Anp Roma), hanno fatto presente lo stato delle cose all’assessore Scuola della Regione, Claudio Di Berardino.

Il punto è che ufficialmente nel Lazio non ci sono classi pollaio, secondo i parametri legislativi introdotti col dimensionamento Tremonti-Gelmini, in particolare con la famigerata Legge 133 del 2008. Eppure i dirigenti continuano a segnalare il sovraffollamento delle aule e restano in attesa delle nuove Linee Guida sul dimensionamento, “per le quali si attendeva un passaggio in Conferenza Stato/Regioni che non c’è stato,” rilevano i due Ds, Costarelli e Rusconi.

E altrettanto preoccupante è la situazione degli organici. La mancanza di collaboratori scolastici viene definita una reale emergenza, mentre sui DSGA, per la copertura dei posti bisognerà attendere il prossimo bando di concorso.

Non secondaria la necessità di avere ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione – secondo l’Anp – sul tema della gestione degli alunni positivi al Covid e sui possibili usi della didattica a distanza, una questione su cui si sono espressi, in un recente sondaggio, anche i lettori della Tecnica della Scuola, sollevati dalla decisione del ministero di dire no alla DaD (7 docenti su 10 sono d’accordo col MI).

La sintesi. L’Anp Lazio segnala criticità e richiede interventi

Ecco la lista delle istanze sollevate al tavolo operativo.

Necessario l’adeguamento del trasporto urbano ed extraurbano con il ritorno dei turni unici di ingresso e

uscita dalle scuole;

uscita dalle scuole; carenza di organico di Collaboratori scolastici che in molte scuole costituisce una vera e propria

emergenza che compromette sia l’apertura degli istituti a tempo pieno che i regolari servizi di pulizia, vigilanza e assistenza agli alunni con DVA;

che compromette sia l’apertura degli istituti a tempo pieno che i regolari servizi di pulizia, vigilanza e assistenza agli alunni con DVA; carenza di organico di AA.AA . per la gestione dei fondi PNRR per la quale si chiede anche adeguata

formazione da parte dell’USRL/MI;

. per la gestione dei fondi PNRR per la quale si chiede anche adeguata formazione da parte dell’USRL/MI; richiesta emanazione di una Nota da parte dell’USRL sulle misure per l’avvio dell’a.s ;

da parte dell’USRL sulle misure per ; mancanza di DSGA in numerose scuole;

in numerose scuole; attenzione alla tempistica delle nomine da GPS dal momento che molte scuole hanno numerosi posti vacanti e/o

disponibili ancora da coprire;

disponibili ancora da coprire; rinnovo Organico Sisma nella provincia di Rieti;

attenzione al dimensionamento scolastico affinché non sia condizionato da questioni politiche di

territorio nel rispetto degli accordi sindacali presi;

affinché non sia condizionato da questioni politiche di territorio nel rispetto degli accordi sindacali presi; trasmissione di protocolli ASL sulla gestione dei casi Covid;

sovraffollamento classi;

valutare l’installazione di infissi a doppi vetri nelle scuole nell’ottica del risparmio energetico;

questione ex-custodi che, al di là delle situazioni di illegalità, tolgono spazi agli istituti scolastici in

sofferenza;

sofferenza; valutare la giusta collocazione della DAD/DDI affinché quanto fatto negli ultimi due anni non venga

archiviato totalmente considerandone gli aspetti positivi.

Alcuni feedback dell’amministrazione