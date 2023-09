Inizio scuola, nel Lazio mancano 9mila insegnanti (6mila a Roma). Carenza nel sostegno e nelle materie scientifiche

Manca poco alla prima campanella, ma come ogni anno, anche questa volta, all’appello mancheranno tanti docenti. I numeri, ufficializzati dall’Ufficio Scolastico Regionale, parlano di 9mila insegnanti da reperire in tutto il Lazio (6mila solo a Roma). Questo nonostante le 5mila immissioni in ruolo annunciate in estate.

E non è tutto, perché a mancare sono anche 1.500 collaboratori scolastici. Numeri troppo alti che preoccupano in vista dell’inizio delle lezioni previsto per il 15 settembre. Anche perché tardano le nomine de supplenti annuali e gli istituti sono in attesa. A RomaToday, la presidente Anp Lazio e preside del liceo Newton Cristina Costarelli spiega: “venerdì scorso abbiamo ricevuto una nuova richiesta dall’Ufficio Scolastico per sapere di quanti docenti abbiamo bisogno. Spero non si vada troppo in là coi giorni. Ci sono scuole in enorme difficoltà con 20 docenti in meno, soprattutto sul sostegno”.

Le scuole a cui fa riferimento Costarelli sono in particolare i professionali e i comprensivi e le materie scientifiche (matematica, fisica) sono quelle dove c’è maggiore carenza. Anche i sindacati segnalano le difficoltà. Sempre a RomaToday Saverio Pantuso della Uil Scuola parla di 9mila supplenti da nominare a Roma e 12mila in tutto il Lazio: “Ci troviamo ancora una volta a rincorrere il problema dell’algoritmo che già da due anni crea difficoltà. Nel Lazio questo sistema non ha funzionato. Avevamo proposto all’USR di tornare alle supplenze in presenza. Con una task force di dirigenti scolastici a disposizione, in meno di una settimana si troverebbero tutte le coperture. Invece si torna sempre alle graduatorie sbagliate”.