Inizio scuola, Valditara: “Dati migliori rispetto a un anno fa: più nomine in ruolo, meno posti vacanti e ricorso a supplenti”

Intervenuto nel corso di “Agorà estate” su Rai tre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato dei dati relativi ai docenti in cattedra per il nuovo anno scolastico:

“I dati quest’anno sono certamente migliori rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, abbiamo realizzato una copertura dei posti pari al 79,9%, l’anno scorso fu solo del 47,4%. Le nomine in ruolo effettuate sono state 2.813 in più rispetto allo scorso anno, così come abbiamo avuto 15.920 posti vacanti in meno. Infine abbiamo un ricorso a supplenti pari al 10,9% mentre l’anno scorso fu del 15%, un abbattimento di un terzo”.

“C’è stata una forte azione di semplificazione, per quanto riguarda le immissioni in ruolo, il tempo passato online da un docente è diminuito del 35%, per quanto riguarda le istanze fatte da un supplente il tempo è stato abbattuto del 50%. I supplenti hanno potuto presentare la domanda e non recandosi direttamente a scuola. Tante novità, tra cui anche un istituto nuovo, la mini call veloce, che ha consentito di recuperare soprattutto per quanto riguarda il sostegno, una serie di posizioni in più rispetto allo scorso anno”.