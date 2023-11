Insegna cinque mesi con un finto diploma, indagato. A fare insospettire la dirigente, gli errori di ortografia

Ha insegnato per cinque mesi come supplente in una scuola di Cremona, ma con un finto diploma. A fare insospettire la dirigente scolastica sono stati soprattutto gli errori di ortografia che il maestro commetteva. La notizia è riportata dal ‘Corriere della Sera’. L’uomo, residente a Salerno, 50 anni, secondo l’accusa avrebbe prodotto un falso diploma. Per questo motivo è adesso indagato per esercizio abusivo della professione, falsità materiale commessa da privato e truffa ai danni dello Stato per circa 10mila euro. “Criticità palesi” ha spiegato la dirigente, sia per quanto riguarda lo scritto che nel linguaggio.

Secondo gli investigatori il diploma non poteva essere reale, poiché il numero di protocollo era incompatibile con il progressivo della scuola che l’uomo diceva di aver frequentato. E infatti l’istituto di Castellamare di Stabia non aveva mai avuto tra i suoi alunni il 50enne.

Il diploma è stato sequestrato dalla squadra mobile di Salerno lo scorso giugno e su questo si stanno compiendo gli accertamenti per dichiararlo come falso. L’uomo è attualmente indagato. Prima dell’esperienza da maestro, era entrato in un’altra scuola come collaboratore scolastico, frequentando un corso regionale da barman, senza il diploma richiesto. E per questo era stato depennato.