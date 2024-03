Instagram Facebook down oggi: cosa sta succedendo ai social usati da docenti e studenti?

Instagram Facebook down oggi: cosa sta succedendo ai social usati da docenti...

Il social dei social, Facebook, ormai diventato Meta, figlio dell’ideatore Mark Zuckerberg per il momento oggi, 5 marzo, sta registrando un problema. Moltissimi utenti hanno scritto segnalazioni su Twitter per comunicare ciò che è avvenuto.

Sia su Facebook che su Instagram sta spuntando agli utenti la dicitura “Impossibile aggiornare il feed”.

E, come accade spesso, tutti gli utenti si sono riversati sull’altro social più seguito, X, in cui i due hashtag #facebookdown e #instagramdown sono già in tendenza.

Vietare i social agli adolescenti sotto i 13 anni, la proposta di Azione-Italia Viva: “troppi effetti negativi e contesto da far west”

L’81% degli adolescenti è su Instagram, l’iscrizione comincia dagli 11 anni e oltre la metà dei giovani usa lo smartphone per più di 3 ore al giorno. Gli effetti sono purtroppo negativi: dipendenza, depressione, disturbi dell’alimentazione e del sonno e cyberbullismo. Per questo Azione-Italia Viva ha presentato una proposta di legge a Montecitorio che vuole vietare l’uso dei social sotto i 13 anni e consentirne l’utilizzo fino ai 15 anni, solo con il consenso dei genitori.