Integrazione Film Festival, adesioni delle scuole entro il 15 febbraio

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2020 di IFF – Integrazione Film Festival, il festival cinematografico dedicato al tema dell’integrazione interculturale che si svolgerà a Bergamo e Sarnico dal 16 al 19 aprile.

Sono due le sezioni previste:

il Concorso internazionale per film documentari il Concorso internazionale per cortometraggi di finzione.

Documentari e corti di fiction, dunque, che raccontino esperienze di integrazione possibile tra persone di diversa appartenenza culturale o provenienza nazionale, che affrontino i temi di inclusione, identità e intercultura come elementi chiave dell’integrazione.

Saranno assegnanti tre premi in denaro: Miglior Documentario, Miglior Cortometraggio di Finzione, Miglior opera realizzata da istituti scolastici o singole classi del territorio italiano.

Per partecipare alla selezione è necessario registrarsi sulle piattaforme di iscrizione FilmFreeway e Movibeta, dove si trovano tutte le informazioni e i dettagli necessari. Il bando è pubblicato anche sul sito del Festival www.iff-filmfestival.com.

I registi hanno tempo fino al 15 febbraio per proporre i propri lavori: la durata massima dei documentari è di 52 minuti, quella dei cortometraggi di 20 minuti. Alla selezione sono ammessi i film la cui realizzazione sia terminata dopo l’1 gennaio 2018, che possono essere già stati selezionati in altri festival, sia italiani che stranieri (mentre non possono partecipare lavori che siano già stati in concorso nelle precedenti edizioni di IFF). I selezionatori si riservano di valutare comunque l’ammissibilità di opere realizzate prima della data indicata ma che presentino particolare attinenza o spiccata qualità, da inserire fuori concorso nel programma del Festival.