Intelligenza artificiale, alcuni studenti usano ChatGpt per svolgere un compito: docenti annullano la prova per tutti

Ci sono i primi casi di studenti “beccati” a usare l’intelligenza artificiale per superare un compito. Stavolta è successo all’Università di Ferrara. La prova d’esame è stata annullata per tutti, perché i responsabili del gesto non sono stati individuati.

I sospetti dei docenti

Come riporta Ansa, è accaduto nell’ultima prova di Psicobiologia e Psicologia nel corso di laurea Scienze motorie. L’esame, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma “Moduli” di Google ed effettuato dagli studenti usando il proprio computer o tablet, si è tenuto il 27 gennaio scorso ed è stato annullato con una comunicazione via e-mail inviata due giorni dopo.

Nella comunicazione i professori hanno spiegato cosa è avvenuto: “A seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, come ChatGPT e altre applicazioni online, per rispondere alle domande”.

E continuano: “Abbiamo indicazioni sul fatto che ci sono stati utilizzi di strumenti esterni come ChatGPT per rispondere alle domande, ma non è possibile risalire a chi lo abbia fatto”. Poi, valutando una media voto molto alta – 28, secondo quanto riferito da una professoressa – e probabilmente anche le segnalazioni di qualche studente, tutto è stato più chiaro. Da qui la decisione, condivisa anche con il coordinatore del corso di studi, di annullare la prova e ripeterla per tutti “con strumenti che escludano uso di strumenti esterni”.

In una prima comunicazione, come riportato da La Nuova Ferrara, sono stati addotti motivi tecnici alla base della decisione di annullare la prova. Questa ha generato un’ondata di proteste da parte degli studenti che hanno inviato molte email all’indirizzo dei professori. Poi la seconda mail, con la spiegazione dettagliata delle ragioni alla base della decisione.

Il questionario della Tecnica della Scuola e Indire

Intelligenza Artificiale e formazione, è davvero rivoluzione? La Tecnica della Scuola e il gruppo di ricerca Paths di Indire lanciano il questionario rivolto ai docenti di ogni ordine e grado delle nostre scuole, per affrontare il tema dell’AI applicato alla didattica.

Una ricerca unica in Italia, il primo questionario per gli insegnanti che si stanno cimentando con quello che da molti è visto come lo strumento che caratterizzerà il presente e il futuro della nostra vita, in ogni settore, compresa la scuola.

Tante le ricerche internazionali susseguitesi negli ultimi tempi che hanno cercato di capire se l’intelligenza artificiale può essere utilizzata nella pratica didattica del docente per migliorare l’apprendimento degli studenti.

Grazie all’indagine lanciata da Indire e La Tecnica della Scuola, il docente risponderà a una serie di domande semplici ma pratiche chiarendo qual è il rapporto attuale che vive con l’IA. L’utilizzo di questo strumento, a disposizione di tutti i docenti, può riflettersi sull’apprendimento degli alunni che, in alcuni casi, sembrano essere più avanti dei loro insegnanti nella conoscenza del mezzo.

La ricerca proverà a svelare, con l’aiuto dei partecipanti, quale uso il docente fa dello strumento, se può servire nella pianificazione delle attività didattiche, nell’organizzazione delle attività extra docenza, quanto e in cosa può essere utile per lo studente, i motivi che possono ostacolare (se ci sono) l’utilizzo dell’IA in classe.

I risultati dell’indagine, che si chiuderà il 16 febbraio 2025, saranno pubblicati sul portale della Tecnica della Scuola e sul sito di Indire.