Intelligenza artificiale, cosa devo chiedergli per avere risposte efficaci? Consigli pratici da Borri e Calzone (Indire)

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Samuele Calzone e Matteo Borri, ricercatori Indire, ci hanno parlato di intelligenza artificiale generativa. Ecco le loro parole: “I docenti si chiedono come porre le domande all’intelligenza artificiale. Per avere una risposta coerente è importante saper porre domande in maniera corretta. Per fare ciò il presupposto è il pensiero critico e sapere come funzionano gli strumenti. Se si articola tutto bene è meglio”, ha detto Borri.

“Il nostro progetto ha raggiunto quasi 1500 scuole. Si tratta di portare in classe esercizi di riflessione critica per evitare bias cognitivi e fake news. Insegniamo l’arte di domandare, la risposta è l’ultima cosa”, ha detto Calzone.

Secondo Borri tutto ciò si può insegnare: “Esercitatevi, il pensiero critico si può allenare”, ha aggiunto.

Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024

