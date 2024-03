Intelligenza artificiale: cosa è Copilot in Windows? Quali strumenti possono aiutare i docenti a risparmiare tempo?

Intelligenza artificiale: cosa è Copilot in Windows? Quali strumenti possono aiutare i...

Sono moltissimi gli strumenti di intelligenza artificiale che sono a disposizione di tutti, insegnanti compresi. A cosa servono? Quali permettono di risparmiare tempo? Come navigare in un vero e proprio mare magnum di alternative scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze? VAI AL CORSO

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Windows è la prima piattaforma PC a fornire assistenza centralizzata per l’intelligenza artificiale. Insieme a Microsoft Copilot (in precedenza Bing Chat), Copilot in Windows aiuta a ottenere risposte e ispirazione da tutto il web, supporta la creatività e la collaborazione e aiuta a concentrarti sulle attività da svolgere.

I punti tematici

Come ottimizzare e approfondire l’utilizzo di Copilot in ambiente Windows? Questo strumento può migliorare il proprio flusso di lavoro, e aiutare i docenti nelle attività didattiche e risparmiare tempo.

Introduzione a Copilot ChatGPT in Windows: Configurazione e Primi Passi

Panoramica sulle funzionalità di Copilot e il suo impiego in un ambiente Windows.

Installazione e configurazione.

Esercitazione pratica: interazione iniziale e familiarizzazione con l’interfaccia.

Sfruttare al Meglio Copilot per la produttività e la didattica

Strategie per integrare Copilot in flussi di lavoro e attività didattiche.

Creazione di automatismi per risparmiare tempo.

Esercitazione pratica: definizione di una serie di task comuni e risoluzione tramite Copilot.

Approfondimenti e Q&A su Copilot in Windows

Suggerimenti avanzati e trucchi per esperti.

Sessione interattiva di Q&A con i partecipanti.

Approfondimenti su aggiornamenti e nuove funzionalità previste.

Intelligenza artificiale e educazione civica, la diretta della Tecnica della Scuola

Per prenotare la partecipazione delle classi alle dirette è necessario compilare il seguente form

Il corso

Su questi argomenti il corso Utilizzo del copilot in Windows, a cura di Ivano Stella, in collaborazione con Casco Learning, in programma dall’8 aprile.

VAI ALL’ALTRO CORSO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE:

Utilizzo di Gemini in Google Workspace

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Integrare gli alunni nuovi arrivati in Italia (Nai)

Progettare e valutare le competenze trasversali

Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare

LA CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI STANDARD

Concorso primaria. Guida alla prova orale

Concorso secondaria. Guida alla prova orale