Intelligenza artificiale: dai curricoli all’educazione civica. Primi indirizzi nelle scuole italiane – DIRETTA 13 novembre ore 11, ISCRIVI LA CLASSE

L’intelligenza artificiale, ed in particolare l’intelligenza artificiale generativa (GenAI), è sempre più al centro del dibattito e dell’interesse dell’opinione pubblica. Anche il mondo della scuola si interroga su cosa comporti, sia sul lato della professionalità docenti, sia sul versante della didattica che sul lato dell’esperienza di apprendimento degli studenti, l’ingresso nel mondo della GenAi.

Verso curricoli che affrontano il campo dell’Intelligenza Artificiale

Esistono anche moltissime esperienze e proposte didattiche su come impostare e realizzare processi di conoscenza ed utilizzo della GenAi. Tra queste, ad esempio, va segnalata, anche perché si tratta davvero di un lavoro che ha anticipato i tempi, la proposta Dig4Future, frutto di un progetto Erasmus che propone un percorso “curricolare” sull’intelligenza artificiale.

Del resto anche il framework europeo DigComp 2.2. , che indica le competenze digitali che devono essere possedute da un soggetto per pover vivere da cittadino consapevole, fornisce utilissimi spunti per la costruzione di percorsi e curricoli relativi alla Intelligenza Artificiale

DigComp 2.2. – che da marzo 2023 è disponibile anche in lingua italiana – è stato infatti aggiornato proprio per fornire “nuovi esempi di conoscenze, abilità e attitudini. Questi esempi illustrano nuove aree di interesse con l’obiettivo di aiutare i cittadini a confrontarsi con fiducia, senso critico e sicurezza con le tecnologie digitali più diffuse, ma anche con le nuove tecnologie emergenti, come i sistemi guidati dall’intelligenza artificiale (IA)” (pag.2).

Non vanno dimenticati poi gli “Orientamenti etici sull’utilizzo dell’IA e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento” pubblicati dalla Commissione Europea nel dicembre 2022 e che nell’ultima parte aggiornano il framework DigCompEdu sulle competenze pedagogiche digitali dei docenti.

Nel frattempo anche molte scuole stanno muovendosi. Tra le prime i licei scientifici che si sono messi in rete per lavorare alla costruzione di una curvatura “dati e intelligenza artificiale” dei loro curricoli. Tecnica della scuola ne ha già parlato intervistando il dirigente del Liceo Buonarroti di Monfalcone (GO) Vincenzo Caico capofila della rete.

Nella stessa regione il liceo Stellini di Udine e altre 54 scuole di ogni ordine e grado hanno avviato la rete “Costruire il futuro” finalizzata proprio all’ingresso dell’Intelligenza Artificiale a scuola.

Regolare l’Intelligenza artificiale a scuola? L’esempio del Marinelli di Udine

Ma non esiste solo l’aspetto culturale o didattico: l’intelligenza artificiale interroga anche la vita quotidiana della scuola, la sua organizzazione, i suoi regolamenti. Si pensi solo, ad esempio, a una delle più discusse questioni tra quelle dibattute nelle sale insegnanti delle scuole superiori: ma come faccio ad essere sicuro che lo studente non abbia copiato o non si sia fatto fare il compito – o la relazione, la presentazione, il prodotto digitale, … – da ChatGPT o Perplexity o Tome….?

E io come docente posso far finta di niente?

In assenza di indicazioni o regolamenti elaborati dal ministero il dirigente del liceo Marinelli di Udine – Stefano Stefanel – ha pubblicato una interessantissima nota – in realtà una sorta di position paper della scuola – rivolta a docenti e studenti.

Si tratta di linee di indirizzo – scrive Stefanel – “nate dall’esigenza di delimitare e uniformare i comportamenti verso questo fenomeno (GenAi), che ha avuto un’accelerazione imprevista a seguito dell’uscita di programmi gratuiti e alla portata di tutti. In attesa che vengano date disposizioni da organi superiori (Stato, Ministero dell’Istruzione e del Merito,…) o che gli organi collegiali della scuola delimitino la materia, ritengo necessario dare indicazioni chiare su quali sono i contesti entro cui si muove il Liceo Marinelli …. eliminando da subito l’idea che il Liceo Marinelli in qualche modo passa attestarsi su posizioni oscurantiste e poliziesche, tutte destinate a fallire. Pertanto fornisco confini entro cui chiedo di adeguarsi in attesa di possibili e successivi documenti forse anche normativi…”.

Le linee di indirizzo (l testo integrale è reperibile qui ) sono rivolte sia ai docenti che al personale Ata che agli studenti cui Stefanel si rivolge ricordando, tra l’altro, che “lo studente non può considerare l’Intelligenza Artificiale solo come una curiosità, ma la deve considerare come un elemento dell’evoluzione della società della conoscenza e, in tal senso, interloquire coi docenti e con la scuola per il suo utilizzo trasparente e corretto. Sta poi allo studente decidere se avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale come ad uno strumento utile per imbrogliare o se considerare le enormi possibilità per azioni di redazione, controllo, collegamento, discussione, approfondimento, costruzione e ricostruzione di sapere”.

Intelligenza artificiale generativa e educazione civica

Appare del tutto evidente la strettissima connessione tra GenAI e Cittadinanza Digitale, uno dei tre focus indicati dalla linee guida per l’Educazione Civica (si veda l’art. 5 della legge 92/2019).

