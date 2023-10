Intelligenza artificiale, fa risparmiare tempo ai docenti: Segreto e Turano (Regione Siciliana) a Didacta Sicilia 2023

Ieri si è chiusa ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si è svolta dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub.

A trovarci nel nostro stand sono stati Giovanna Segreto, dirigente generale dipartimento istruzione, Università, diritto allo studio della Regione Siciliana e Girolamo Turano, assessore Istruzione e formazione Regione Siciliana.

“Didacta dà un senso a tutto l’impegno che abbiamo svolto in backstage. Il risultato sembra evidente. Noi come Regione Siciliana stiamo accogliendo questa sfida. L’intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro del docente ma è un supporto per tutte quelle attività che fanno perdere tempo al docente”, ha detto Segreto.

“Le persone non capiscono spesso l’evoluzione della scuola. Abbiamo organizzato un evento a Catania che permette di fare conoscere a docenti siciliani la scuola del futuro. Il ruolo della politica è proprio questo, intervenire per dare opportunità e rendere pratiche le iniziative che si scoprono”, ha detto Turano. “Il nostro obiettivo è la formazione performante per tutti. L’obiettivo è aprire le scuole anche fuori l’orario scolastico e fornire opportunità diverse dall’insegnamento. Solo così potremo parlare direttamente con i ragazzi. La dispersione scolastica non è un fenomeno banale. La tecnologia può aiutare? Questa è una scommessa. Se non si programmano le cose si rincorre il tempo. Abbiamo fatto il piano sulla dispersione scolastica, abbiamo messo in ordine tutte le iniziative. Ci presentiamo con un pacchetto unico triennale. La Sicilia si cambia con un esercito di insegnanti” ha concluso.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione B1, nello stand 46B. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio una pratica shopper e potranno ricevere un coupon del 30% da spendere in tutti i corsi webinar ed e-learning della Tecnica della Scuola.

Gli organizzatori e come iscriversi

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.