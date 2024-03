Intelligenza artificiale, Fabiano (Ai4edu): inganna i docenti se valutano i risultati e non i processi

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Gaetano Fabiano, co-fondatore Ai4edu, ha parlato di intelligenza artificiale a scuola e di valutazione degli studenti, dando alcuni consigli pratici su come non farsi “ingannare” e sovrastare dalle nuove tecnologie.

“I docenti oggi dovrebbero avere una solida formazione di base e dovrebbero sperimentare. Ma soprattutto occorre riconsiderare il modo di fare valutazione”, ha detto Fabiano. “Non bisogna valutare lo studente ma il processo. C’è l’inganno per il docente se si concentra a valutare il risultato e non il processo”.

Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024

