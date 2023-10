Intelligenza artificiale? Non è solo ChatGpt, è utile per motivare i ragazzi: a Didacta Sicilia 2023, Grieco (Indire)

Oggi è iniziata ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si svolgerà nel corso di tre giorni dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub dalle 09.30 alle 18.30.

A trovarci nel nostro stand è stata Cristina Grieco, presidente Indire, che ha parlato del ruolo dell’intelligenza artificiale nella didattica. Ecco le sue parole.

Perché lavorare sul tema dell’intelligenza artificiale per questa edizione?

“Riteniamo che sia nuova frontiera anche per la scuola. Il cambiamento a cui assistiamo quotidianamente non può non avere riflessi sulla scuola. L’intelligenza artificiale non è solo ChatGpt ma anche robotica educativa, e può rappresentare una grandissima opportunità. Pensiamo alla possibilità di personalizzare la didattica ma bisogna anche conoscere limiti e rischi. Solo accompagnando le scuole nella consapevolezza dell’uso degli strumenti possiamo dare un contributo di miglioramento a tutto il sistema. La relazione nel processo di insegnamento e apprendimento rimane il nucleo centrale, ma così si possono motivare i ragazzi, parlare un linguaggio simile a loro”.

Sembra quasi un lusso in mezzo a tante emergenze parlare di Intelligenza Artificiale, o no?

“Non si può solo guardare all’oggi, quando si parla di formazione bisogna pensare che stiamo piantando delle foreste e ci vogliono anni. Dobbiamo guardare all’oggi ma con l’altro occhio dobbiamo guardare lungo, per non rimanere dietro ai cambiamenti, la scuola deve stare al passo e guardare lontano”.

Indire si occupa molto di formazione, avete lavorato sulla formazione del docente tutor e orientatore. Avete già tratto qualche conclusione?

“Hanno completato la formazione 53mila docenti. Il riscontro qualitativo è stato buono, ora inizierà la seconda fase, di accompagnamento, già prevista dal Mim. La scuola di alta formazione avrà il compito di dare delle linee di indirizzo e di coerenza tra tutti gli enti e i soggetti che si occupano di formazione per creare un ponte tra formazione iniziale e formazione continua”.

Indire è una costola della Biblioteca di documentazione pedagogica..

“Indire di oggi è una trasformazione dopo le varie fasi. Per noi l’innovazione è importante ma sta sempre insieme alla tradizione. Non potremo mai accontentarci di un algoritmo. Nel nostro piano triennale di attività la valorizzazione del patrimonio storico è tra le priorità. Senza le radici non si possono avere rami”.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione B1, nello stand 46B. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio una pratica shopper e potranno ricevere un coupon del 30% da spendere in tutti i corsi webinar ed e-learning della Tecnica della Scuola.

Gli organizzatori e come iscriversi

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.