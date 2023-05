Intelligenza artificiale scuola superiore: proposte per progettare attività didattiche con nuovi strumenti

L’Intelligenza Artificiale (lo sta già facendo) è destinata a trasformare il mondo e quindi anche il mondo della scuola e della didattica. Come? Ecco alcuni spunti per imparare come funzionano gli strumenti di apprendimento automatico. VAI AL CORSO

Cosa dovrebbero imparare i docenti?

Comprendere come l’IA può essere utilizzata in modo efficace per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, e acquisire competenze pratiche nell’uso di strumenti di “IA generativa” come ChatGPT.

Imparare come l’IA può essere utilizzata per personalizzare l’apprendimento, ad esempio attraverso l’uso di chatbot. Sviluppare una comprensione critica dei limiti e delle sfide dell’IA, e acquisire competenze nella valutazione dell’efficacia e dell’etica dell’uso dell’IA nell’ambito educativo.

Acquisire competenze nella progettazione di attività educative che utilizzano l’IA, compresi i materiali didattici generati dall’IA, e imparare come valutare l’efficacia e l’adattabilità di questi materiali.

Comprendere i concetti chiave dell’apprendimento automatico, come la comprensione del linguaggio naturale, l’elaborazione di immagini e la generazione di suoni, e acquisire competenze pratiche nell’uso di strumenti di apprendimento automatico per creare applicazioni educative innovative.

Il corso

Su questi argomenti il corso Intelligenza artificiale al servizio dei docenti, a partire dal 1 giugno, a cura di Ivano Stella, in collaborazione con Casco Learning.

Lo scopo di questo percorso è di fornire una comprensione di base dell’intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi recenti in maniera semplice ed efficace attraverso esempi pratici, nonché di mostrare come gli strumenti di “IA generativa” come ChatGPT e altri possono essere utilizzati quotidianamente per il proprio lavoro.

I partecipanti impareranno a conoscere le opportunità e le sfide dell’IA e come utilizzare gli strumenti dell’”IA generativa” in modo efficace per la didattica. Inoltre, saranno incoraggiati a fare domande e a partecipare attivamente alla discussione per rendere il percorso più interattivo e coinvolgente.

