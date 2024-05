Intelligenza artificiale, tutti ne parlano ma chi la conosce bene? Perché i docenti devono aggiornarsi?

I docenti dovrebbero aggiornarsi sull’intelligenza artificiale per preparare gli studenti al futuro, integrando nuove tecnologie nell’insegnamento. Comprendere l’IA è essenziale per affrontare sfide etiche e professionali. VAI AL CORSO

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Inoltre, non bisogna sottovalutare le ricadute dell’uso sempre più comune dell’intelligenza artificiale nella didattica. Ci sarà un vero e proprio ripensamento del modo di insegnare?

I punti tematici

Da GPT 3.5 a 4o

Panoramica sulle funzionalità di ChatGPT

Registrazione e primo utilizzo

Modelli linguistici principali

Sfruttare al Meglio ChatGPT 4o per la produttività e la didattica

Funzionalità di ChatGPT 4o

Strategie per integrare ChatGPT 4o in flussi di lavoro e attività didattiche.

Valore aggiunto del suo utilizzo rispetto ad altri modelli (3.5 e 4)

Sfruttare al Meglio ChatGPT 4o

Il mondo della formazione ed il ruolo del docente di fronte alla sfida di ChatGPT 4o

Rilettura delle potenzialità ChatGPT 4o a partire dal Beijing Consensus e dalle indicazioni Unesco su GenAI in educazione

Analisi ChatGPT 4o alla luce dell’AI Act del’UE

Il corso

Su questi argomenti il corso Chatgpt-4o: potenzialità, questioni etiche e impatto sulla didattica, in programma dal 7 giugno, a cura di Ivano Stella e Aluisi Tosolini.

