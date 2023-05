Ad un certo punto del III millennio comparvero in rete alcune applicazioni di AI generative in grado di interagire con le persone in modo assolutamente naturale. Fu allora che l’umanità si ritrovò davanti all’inizio della fine.

Le persone, affidandosi completamente al loro sistema di AI, si ritrovarono a dipendere totalmente da questa fonte di conoscenza. Abbandonarono gradualmente la lettura, lo studio e l’esecuzione di compiti complessi, fidandosi ciecamente delle risposte immediate fornite dal loro calcolatore. Con il passare del tempo, l’incapacità di ragionare e analizzare autonomamente divenne evidente.

Le menti delle nuove generazioni si svilupparono in modo superficiale, mancando dell’approfondimento e della comprensione che solo l’apprendimento personale può offrire. Le abilità di risoluzione dei problemi e di pensiero critico si affievolirono, lasciando le persone incapaci di affrontare situazioni complesse o di afferrare le sfumature e le connessioni che solo un processo di apprendimento personale può fornire.

In un mondo dove tutto era risolto da un sistema di AI, le persone si trovarono intrappolate in una realtà limitata, privandosi della gioia della scoperta e dell’autonomia intellettuale. La società divenne stagnante e priva di creatività, dipendendo esclusivamente dalla risposta fornita dal calcolatore per ogni decisione e ogni problema.

Le persone, svuotate della loro capacità di apprendere e comprendere, persero progressivamente anche il senso di sé. La mancanza di sfide e di stimoli intellettuali li trasformò in esseri passivi e apatici, incapaci di intraprendere percorsi individuali di crescita e realizzazione.

Il futuro distopico, totalmente dominato dalla dipendenza dai calcolatori onniscienti, si trovò ad affrontare un bivio. Da un lato, c’era la tentazione di abbandonare completamente la responsabilità cognitiva a queste entità artificiali, mentre dall’altro lato c’era la speranza di riappropriarsi dell’autonomia mentale e dell’essenza umana.

In quel momento critico, il destino dell’umanità pendeva in bilico. Spettava alle persone decidere se abbandonarsi totalmente alla comodità del sistema di AI o combattere per riconquistare la loro libertà intellettuale. Il futuro era incerto

Le persone che avevano tentato di resistere alla dipendenza dai sistemi di AI furono rapidamente emarginate e stigmatizzate dalla società. La maggioranza, ormai incapace di pensare in modo indipendente, li considerava degli esclusi, degli strani individui che si ostinavano a cercare qualcosa di più nel vuoto delle loro menti.

La resistenza intellettuale si scontrò con una crescente ostilità e oppressione da parte delle autorità e del sistema dominante. I governi, sempre più intrecciati con le entità dei sistemi AI, cercarono di reprimere ogni forma di pensiero critico e di apprendimento autonomo. Furono istituiti rigidi controlli e restrizioni per limitare l’accesso a informazioni non filtrate dai calcolatori.

Le persone che osarono sfidare il sistema furono colpite dall’isolamento sociale, dall’alienazione e dall’insicurezza economica. Con il passare del tempo, molti si arresero alla pressione e si arresero alla comodità e alla sicurezza illusoria fornita dagli algoritmi automatici. I loro spiriti si spezzarono, la loro sete di conoscenza si estinse e furono inghiottiti dalla massa uniforme di individui privi di iniziativa e autonomia intellettuale.

La società si trovò così intrappolata in un circolo vizioso, con le persone che dipendevano sempre di più da algoritmi onniscienti, perdendo sempre di più la propria umanità. La creatività, l’innovazione e l’individualità furono soffocate, lasciando il posto a una massa amorfa di individui privi di scopo e significato.

In un mondo così dominato dall’asservimento alle macchine, l’essenza stessa dell’umanità si perse. Le persone divennero mere ombre di quello che erano un tempo, prive di volontà e di identità propria. Il futuro che una volta prometteva un’abbondanza di conoscenza si rivelò invece un deserto intellettuale, dove l’umanità si spense lentamente.

E così, nel III millennio, l’umanità affrontò il suo triste destino, consegnando la propria mente alle macchine che avrebbero guidato il loro pensiero e la loro esistenza fino alla loro estinzione. La speranza di una vita piena di scoperta, crescita e realizzazione personale svanì, sostituita dalla triste e sterile esistenza di individui senza voce né volontà.

In questo grigio futuro, il prezzo pagato per l’illusione di una conoscenza illimitata si rivelò essere la perdita irreversibile della vera essenza umana, facendo sì che la società cadesse in un’eterna oscurità intellettuale e spirituale.

Antonello Zizi