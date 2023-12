Intercultura, le scadenze per richiedere una borsa di studio per i programmi estivi

Intercultura, le scadenze per richiedere una borsa di studio per i programmi...

Oltre ai programmi scolastici, Intercultura propone anche i programmi estivi, consentendo ai ragazzi di trascorrere un periodo di vacanza studio all’estero.

Le modalità di partecipazione ai programmi estivi di Intercultura differiscono per alcuni aspetti rispetto a quelle dei programmi scolastici:

Iscriversi online. Gli studenti interessati possono iscriversi online sul sito di Intercultura. È richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 60 euro (che non potrà essere rimborsata in nessun caso) mediante pagamento con carta di credito, Paypal o Satispay. L'iscrizione non è vincolante per la partecipazione futura al programma.

Iscriversi con una borsa di studio sostenuta da un partner esterno. Gli iscritti che richiedono una borsa di studio devono completare l'iscrizione entro il 20 gennaio 2024. Dopo aver portato a termine il test di idoneità verranno contattati da un volontario del Centro Locale di riferimento, per concordare la data del colloquio. Successivamente riceveranno l'accesso ad alcuni documenti da compilare online entro il 28 febbraio 2024. L'esito sarà comunicato entro il 31 marzo 2024.

Iscriversi senza borsa di studio. Per questo tipo di iscrizione non è necessario effettuare il test. Gli iscritti verranno contattati da un volontario di Intercultura della propria zona, per concordare la data del colloquio. Entro tre settimane dall'effettuazione del colloquio, gli studenti dovranno compilare online il proprio fascicolo di presentazione. In caso di ritardato invio della documentazione, Intercultura considererà il candidato non interessato al programma e potrà procedere ad assegnare il posto ad altri.

Scadenza delle iscrizioni

Il termine delle iscrizioni varia a seconda dei Paesi di destinazione ed è riportato nel paragrafo di descrizione dei singoli programmi. Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento del limite dei posti disponibili e in questo caso la chiusura anticipata sarà riportata nella medesima pagina.

Accettazione domanda

Intercultura confermerà l’accettazione della domanda di partecipazione a seguito dell’avvenuto colloquio con i volontari e della ricezione della documentazione richiesta debitamente compilata.

Borse di studio

Le borse di studio offerte direttamente da Intercultura sono riservate esclusivamente ai programmi scolastici e non sono quindi disponibili per i programmi estivi. Esistono però borse di studio sostenute da partner esterni. Per consultare la lista, in continuo aggiornamento, clicca qui.

I programmi estivi in scadenza

Riportiamo di seguito un elenco delle scadenze previste:

ARGENTINA (corso di spagnolo) – 31 marzo 2024

CANADA (corso di inglese) – 28 febbraio 2024

DANIMARCA (corso di inglese) – 30 aprile 2024

GIAPPONE (CORSO DI GIAPPONESE) – 15 febbraio 2024

IRLANDA (CORSO DI INGLESE) – 31 marzo 2024

IRLANDA (CORSO DI INGLESE, SLIGO) – 31 marzo 2024

REGNO UNITO – GALLES (CORSO DI INGLESE) – 31 marzo 2024

SPAGNA (corso di spagnolo) – 31 marzo 2024

TUNISIA (corso di arabo) – 31 marzo 2024

Borse di studio dei partner

Numerosi enti ed aziende collaborano con la Fondazione Intercultura mettendo a disposizione numerose borse di studio anche per i programmi estivi.