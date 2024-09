Intercultura, oltre 1.000 borse di studio per studiare all’estero: domande entro il 10 novembre

Intercultura, oltre 1.000 borse di studio per studiare all’estero: domande entro il...

Anche quest’anno, fino al 10 novembre, è possibile iscriversi al concorso Intercultura per trascorrere fino a un intero anno scolastico all’estero nell’anno scolastico 2025-26.

Per farlo, è necessario registrarsi online dal sito www.intercultura.it.

Sono 2.000 i posti a disposizione, oltre 1.000 le borse di studio e 60 le destinazioni in tutto il mondo.

Tra le novità si segnalano i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 o inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale; oltre a questi, la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre, i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda, e infine il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

Chi può partecipare

I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata.

Borse di studio

Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre 1.000 borse di studio a totale o parziale copertura dell’intera quota di partecipazione messe a disposizione dall’Associazione anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e Fondazioni.

I programmi di Intercultura consentono anche di beneficiare delle borse di studio offerte dal programma ITACA di INPS.

Incontri informativi

Tra settembre e il 10 novembre si terrà un ciclo di incontri informativi online che si affianca a quelli in presenza.

Il primo in programma per giovedì 5 settembre alle ore 18.00.

Per info: www.intercultura.it/incontri-informativi