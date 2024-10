Intercultura, oltre 1.000 borse di studio per studiare all’estero: tra queste “A scuola in Europa” per istituti tecnici e professionali: domande entro il 10 novembre

Anche quest’anno, fino al 10 novembre, è possibile iscriversi al concorso Intercultura per trascorrere fino a un intero anno scolastico all’estero nell’anno scolastico 2025/26.

Per farlo, è necessario registrarsi online dal sito www.intercultura.it.

Sono 2.000 i posti a disposizione, oltre 1.000 le borse di studio e 60 le destinazioni in tutto il mondo.

Tra queste, ci sono anche le 10 borse di studio sostenute da Fondazione Pesenti e UniCredit Foundation riservate agli studenti lombardi, toscani e campani di alcuni indirizzi degli istituti tecnici e professionali.

Tra le novità si segnalano i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 o inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale; oltre a questi, la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre, i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda, e infine il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

A Scuola in Europa

Come detto sopra, Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation confermano per il quarto anno di seguito consecutivo l’importante partnership con la Fondazione Intercultura attraverso il progetto “A Scuola in Europa” rivolto a studenti meritevoli degli Istituti Tecnici e Professionali in Lombardia, Campania e, per la prima volta, in Toscana.

Grazie alla loro collaborazione la Fondazione Intercultura ha riservato 10 borse di studio per altrettanti programmi trimestrali totalmente gratuiti in Belgio fiammingo, Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Serbia, Turchia e Ungheriaa cui possono concorrere studenti meritevoli, con la media non inferiore al 7, residenti in Lombardia con ISEE fino a €40.000. I ragazzi dovranno essere nati tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010, ed essere iscritti alle classi terze presso:

Istituti Tecnici a indirizzo: Agrario, Agroalimentare e Agroindustria; Informatico e Telecomunicazioni; Turismo

Istituti Professionali a indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Enogastronomia e ospitalità alberghiera.



Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2025. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo da un gruppo di volontari presenti in loco. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

Chi può partecipare

I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata.

Programma ITACA di INPS

I programmi di Intercultura consentono anche di beneficiare delle borse di studio offerte dal programma ITACA di INPS (si attende la pubblicazione del bando).

Incontri informativi

Tra settembre e il 10 novembre si terrà un ciclo di incontri informativi online che si affianca a quelli in presenza.

Per info: www.intercultura.it/incontri-informativi