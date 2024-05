Invalsi 2024, giornata conclusiva e partecipazione con più del 99% degli studenti

Si sono concluse oggi le rilevazioni INVALSI 2024 nella scuola primaria con la prova di Matematica. Stando ai risultati inviati dall’istituto, gli allievi interessati dalle prove delle classi II e V primaria sono, rispettivamente, 470.598 e 504.080.

In base ai primi dati, nelle classi campione la partecipazione si attesta rispettivamente intorno al 97,96% nella II primaria e al 97,66% nelle classi V. Per quanto riguarda le classi non campione, in II primaria la partecipazione è stata di circa il 99,89%, mentre nelle classi V si attesta al 99,90%. La partecipazione complessiva per la II primaria è circa il 99,89% e circa il 99,90% nelle classi V.

La percentuale delle classi non partecipanti è riconducibile ad eventi di forza maggiore (condizioni climatiche avverse), per inagibilità della scuola o per ulteriori diverse ragioni (scioperi, allievi tutti assenti, altro).

Anche per la prova di Matematica, come già avvenuto per le prove di Inglese e Italiano, l’elevato grado di partecipazione è tale da garantire ampiamente la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione.

Con una nota, l’Istituto Invalsi rinnova il proprio ringraziamento a tutte le istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli alunni e alle alunne che hanno svolto le prove.