Invalsi, restituiti alle scuole i dati delle rilevazioni 2024

Anche quest’anno, nel mese di settembre, l’Invalsi ha restituito a tutte le scuole di ogni ordine e grado, per le classi interessate, i dati relativi alle prove 2024.

Oltre 12.000 istituzioni scolastiche – collegandosi all’area riservata dei sito Invalsi – possono accedere per visualizzare i dati delle rilevazioni sostenute dai propri studenti nel periodo di marzo-maggio scorso.

Per l’interpretazione di tavole e grafici, sempre all’interno dell’area riservata alle scuole, è presente la pagina “Note” che illustra alcune specifiche delle informazioni contenute, il modulo “Domande e risposte” per ricevere risposte in tempi rapidi e il Tutorial, di recente aggiornamento per una corretta lettura dei dati.

Quando si svolgeranno le rilevazioni 2025?

Al momento, non conosciamo ancora le date delle prossime rilevazioni, ma presumibilmente i primi a partire saranno gli stdenti dell’ultimo anno delle superiori (a marzo), seguiti dagli alunni di terza media (ad aprile).

Se verrà rispettata la scansione temporale degli anni scorsi, le classi seconda e quinta della primaria e seconda della secndaria di secondo grado effettueranno le prove a maggio.