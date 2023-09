Invasione di topi, scuola chiusa fino a data da destinarsi: 500 studenti costretti a fare didattica a distanza

Alcune classi di una scuola media di Ostia, nella zona romana sono costrette a seguire le lezioni in didattica a distanza a causa di un’invasione di topi negli spazi dell’istituto. Lo riporta La Repubblica. L’edificio è chiuso dal 12 settembre e ancora non c’è una data indicata entro la quale potrebbe riaprire.

Solo alcuni alunni, delle prime classi, potranno fare lezione in presenza, ospitati nelle aule di un’altra scuola media vicina. “La dirigente scolastica assicura con fermezza che continuerà a fare tutto ciò che sarà necessario e che è in suo potere per la positiva e definitiva soluzione del problema”, si legge nella nota pubblicata questa mattina sul sito della scuola.

Durante l’estate si sono accumulati rifiuti vicino la scuola

Il problema è sorto prima del rientro tra i banchi, dopo un’estate in cui i cumuli di rifiuti sparsi per strada di fronte ai giardini della scuola, hanno raggiunto proporzioni mai viste. Tra la fine di agosto e i primi di settembre una ditta che lavora per il Municipio ha aperto un cantiere per portare a termine alcuni lavori di rifacimento del tetto, ma dopo pochi giorni gli operai si sono dovuti fermare: migliaia di topi di grosse dimensioni erano usciti dagli anfratti del sottotetto e dai locali della scuola. Gli operai hanno tentato una prima derattizzazione lavorando anche di notte coperti dalle tute bianche ma i topi erano troppi e molti sono fuoriusciti sui marciapiedi.

La dirigente ha appena preso servizio

La dirigente scolastica che si trova a dover fronteggiare questo problema, in carica solo dal primo settembre, non ha avuto scelta: si torna alla didattica a distanza per le seconde e terze classi, nonostante le proteste dei genitori.