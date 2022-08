Investite dal treno a Riccione, il liceo di una delle ragazze pubblica i suoi disegni: “Eri un bel fiore che doveva ancora sbocciare”

Quella che si è consumata nelle prime ore di domenica 31 luglio è una vera e propria tragedia, rimbalzata su tutti i media. Due sorelle di soli 15 e 17 anni, Alessia e Giulia Pisanu, sono state investite e uccise da un treno Frecciarossa a Riccione mentre stavano attraversando i binari.

Mentre sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente e soprattutto la ragione per cui le due ragazze si trovassero lì, in un luogo così pericoloso, il Liceo che frequentava la minore, Alessia, ha deciso di ricordarla in un modo speciale.

Il ricordo del Liceo frequentato da Alessia Pisanu

Alessia aveva appena concluso il primo anno al liceo artistico ‘Arcangeli’ di Bologna. Oggi, 2 agosto, è comparso sul sito ufficiale della scuola un ricordo dell’alunna scomparsa purtroppo, in modo così tragico.

“Ciao Alessia, Ci hai lasciato così, all’improvviso e senza un perché in una bella mattina d’estate. Siamo addolorati e smarriti per come ci hai lasciato, insieme a Giulia che tanto amavi”, si legge nel breve e toccante ricordo.

“Ti abbiamo conosciuto come una studentessa molto vivace e sincera. Avevi appena mosso i primi passi al Liceo Artistico e volevamo vedere espresse, nei prossimi anni, le tue capacità grafiche e la tua intelligenza. Ti ricordiamo con i tuoi disegni, in particolare la magnolia, un bel fiore che doveva ancora sbocciare, come sei stata tu. Ti vogliamo bene”.

Il pensiero è stato accompagnato dalla pubblicazione di due immagini di fiori, un narciso e una magnolia, disegnati proprio da Alessia.