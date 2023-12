ioleggoperché: donati 582mila volumi alle biblioteche scolastiche

Nelle biblioteche scolastiche italiane sono entrati quasi 600 mila nuovi libri, oltre 3 milioni in otto anni, grazie a #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Sono in totale 582.749 i libri donati (482.749 dai cittadini e 100.000 dagli editori) nelle 3.609 librerie aderenti per le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti al progetto.

Tra i sostenitori il Mim

A sostenere l’iniziativa – organizzata dal 2016 da Aie – il Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione italiana biblioteche (Aib), l’Associazione librai italiani (Ali), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (Sil), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio

Valditara: una iniziativa per appassionare alla lettura

Sottolinea il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Anche quest’anno ho aderito a #ioleggoperché, un’iniziativa che serve ad appassionare alla lettura Il libro, ancor più in questa società dell’intelligenza artificiale, è uno strumento fondamentale per avvicinare i nostri giovani alla sensibilità e alla profondità”.

Protagonisti di questa edizione anche i 330 asili nido che grazie al progetto #ioleggoperchéLAB-NIDI, realizzato da Aie in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, hanno potuto partecipare alla settimana di donazioni di #ioleggoperché.