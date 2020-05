Iori(Pd):governo a lavoro per la sicurezza nelle scuole

La senatrice del Pd Vanna Iori, capogruppo in Commissione Istruzione a Palazzo Madama, attraverso un comunicato stampa fa sapere:”Nei prossimi giorni apriranno 2000 cantieri per la messa in sicurezza delle scuole. Il governo sta lavorando alacremente per garantire che il prossimo anno scolastico parta all’insegna della sicurezza.

Edilizia scolastica

Dobbiamo fare il possibile per migliorare la qualità degli edifici e degli ambienti di apprendimento che devono essere sicuri e accoglienti. Si tratta di opere piccole e grandi già finanziate a cui andranno aggiunti ulteriori 855 milioni di euro stanziati con l’ultima legge di bilancio che potranno essere utilizzati per la manutenzione straordinaria e l’efficentamento energetico e quelli previsti dalla Programmazione Unica nazionale 2018-2020. In tal senso, sono stati messi a disposizione 320 milioni di euro che consentiranno alle Regioni di effettuare interventi nei loro territori. Risorse che si aggiungono ai 510 milioni erogati agli enti locali e per cui sono già in corso le procedure di affidamento dei lavori.

Sono interventi fondamentali perché, da una parte, si sostiene l’economia, dando lavoro e, dall’altra, si investe suoi luoghi del sapere”.