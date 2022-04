Iscrizione a più corsi universitari: pubblicata le legge, entrerà in vigore il 13 maggio

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile la legge n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”.

Le norme entreranno in vigore il 13 maggio prossimo e consentiranno la frequenza contemporanea di due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche

presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

La legge pone però qualche vincolo, per esempio non consente l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Ci si potrà iscrivere anche a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge il Ministro dell’Università dovrà emanare un decreto per fornire indicazioni sulle concrete modalità applicative della nuove norme.

Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Università dovrà presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell’impatto della stessa.