Iscrizione alunni al nuovo anno scolastico, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il nuovo anno è arrivato, inizia adesso il periodo delle iscrizioni. Le domande d’amissione a scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere presentate da lunedì 9 gennaio fino al 30 di questo mese.

Rientra nella libera scelta delle famiglie individuare l’istituzione scolastica dove iscrivere il proprio figlio/a, in base al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che ogni scuola ha l’obbligo di pubblicare entro l’8 gennaio 2023, giorno antecedente alla data di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024.



Come scegliere la scuola



Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni è messa a disposizione, presso il sito del ministero dell’Istruzione e del merito, l’applicazione Scuola in Chiaro. Con quest’app viene offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola per quanto riguarda l’offerta formativa e scegliere la più adatta ai bisogni e agli interessi dei propri figli.



Modalità d’iscrizione



Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale; per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento on line. Tale procedimento non è previsto per la scuola dell’infanzia, la cui iscrizione va eseguita in modalità cartacea, tramite un modello disponibile presso la segreteria di ogni istituzione scolastica.

Le famiglie che non dovessero avere computer possono rivolgersi alla segreteria della scuola prescelta o alla scuola di provenienza per ricevere il supporto necessario per effettuare l’iscrizione. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.



Scelta della scuola



Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, consentendo però ai genitori e agli esercenti, la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.



Documenti occorrenti per iscrizioni on line



I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), per esercitare il diritto d’iscrizione, devono abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).



Dichiarazioni riguardanti l’alunno



All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.



Iscrizioni d’ufficio



Le iscrizioni relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, si effettuano d’ufficio.