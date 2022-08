Iscrizione doppio corso universitario. Criteri generali

Con il decreto n° 930 del 29 luglio 2022 è diventata legge la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente.

Che cosa deve sapere lo studente

Lo studente che decide di iscriversi a due corsi di laurea diversi, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori a ordinamento speciale, deve sapere che:

i corsi di studio devono appartenere a classi di laurea o di laurea magistrale diverse;

al termine dei corsi conseguono due titoli di studio distinti;

i due corsi di studio si differenzieranno fra loro per almeno i due terzi delle attività formative.

Corsi ai quali si può iscrivere

Uno studente oltre a potersi iscrivere a due corsi di laurea, presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, può iscriversi contemporaneamente a:

un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master;

un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica);

un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica per il quale si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università;

un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

Corsi ai quali non si può iscrivere

Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenente alla stessa classe, o allo stesso master, anche se di Università, Scuole o Istituti superiori a ordinamento speciale diversi.

Condizioni necessarie

Lo studente che decidesse di iscriversi a due corsi a numero programmato locale, deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi, fermo restante che se uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentito l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, tranne che la frequenza sia obbligatoriamente prevista per le attività laboratoriali e di tirocinio.

Come conoscere dove esiste la possibilità della doppia iscrizione

Spetta alle singole università, nell’ambito della loro autonomia, diffondere attraverso il proprio sito istituzionale, la possibilità della doppia iscrizione e le altre eventuali iniziative.

Agevolazione dell’iscrizione contemporanea

Per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi e utilizzare la modalità telematica; fermo restante che gli esami saranno svolti in presenza

Diritto allo studio e benefici

Lo studente, che s’iscrive contemporaneamente a due corsi di studio, può individuare solo una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa quali borse di studio o altro. Per usufruire della maggiorazione dell’importo della borsa di studio, deve mantenere per entrambi i corsi di studio i requisiti di merito previsti. Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.