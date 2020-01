Iscrizioni 2020-21, Azzolina: “Gli studenti non scelgano in base alle mode”

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, con un post nella propria pagina Facebook, commenta così l’inizio delle procedure per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: “Una procedura ormai rodata a cui il Ministero lavora da mesi e che presidieremo fino all’ultimo giorno. Il nostro sistema scolastico ha bisogno, come tutti i sistemi complessi, di aggiustamenti. Ma la nostra è una scuola che funziona. Le famiglie devono perciò affrontare con serenità questo momento. Così come i ragazzi”.

“Chi sta scegliendo la scuola di secondo grado vive un momento delicato. Lo so. Lo dico da prof. È il momento in cui uno studente comincia ad affacciarsi al proprio futuro, anche lavorativo. A questo proposito va ricordato con chiarezza ai ragazzi e ai loro genitori che non esistono scuole o indirizzi di serie A e serie B. Ogni studente scelga non in base alle mode, ma alle proprie aspirazioni e inclinazioni, con un occhio anche al mercato del lavoro”.