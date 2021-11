Iscrizioni 2022/23, domande dal 4 al 28 gennaio

Al Ministero dell’Istruzione sono state definite le date per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022-2023. Presto la circolare del MI, forse già domani 30 novembre. Si potrà provvedere all’inoltro delle domande dal 4 al 28 gennaio 2022, in modalità online e per tutte le classi iniziali delle scuole statali, dalla primaria alla scuola secondaria di II grado.

Da fonti sindacali della Tecnica della Scuola sappiamo che le istanze potranno essere inoltrate mediante Spid, ragion per cui le famiglie dovranno provvedere alle credenziali per l’accesso in piattaforma.

Religione cattolica o materie alternative

Quanto alla scelta dell’opzione Religione cattolica vs altre materie alternative, i genitori potranno esprimere la loro preferenza tra il 31 maggio e il 30 giugno.