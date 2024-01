Iscrizioni a.s. 2024/25: adempimenti per scuole e famiglie, anche in vista dell’attivazione dell’indirizzo del Liceo Made in Italy

Iscrizioni a.s. 2024/25: adempimenti per scuole e famiglie, anche in vista dell’attivazione...

Il 12 dicembre scorso, il Ministero ha pubblicato l’attesa circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2024/25. Le domande di iscrizione alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, quindi in un periodo successivo a quello previsto nelle scorse annate, in cui le iscrizioni chiudevano a fine gennaio.

Cambia anche la modalità per inoltrare la domanda, che non avverrà più tramite il portale Iscrizioni on-line, ma dovrà essere effettuata all’interno della nuova piattaforma UNICA, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All’interno della piattaforma è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”).

Sono inoltre presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).

Resta cartacea la modalità per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e per i casi indicati nella circolare al punto 1.2.

Iscrizione in tre step

Step 1 – Compila la domanda

Al primo accesso ti verrà chiesto di confermare o completare i tuoi dati personali, quindi potrai iniziare a compilare la domanda di iscrizione. La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se desideri fare una pausa, puoi salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

Step 2 – Inoltra la domanda

Visualizza l’anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi effettua l’inoltro. La domanda sarà inviata alla scuola che hai indicato come prima scelta. Riceverai un’email a conferma dell’invio della domanda.

Fai attenzione: la domanda inoltrata non può essere modificata. Se devi fare delle modifiche contatta la scuola destinataria della domanda che potrà rimetterla a tua disposizione entro il termine delle iscrizioni.

Step 3 – Segui l’iter della domanda

Terminato il periodo riservato alle iscrizioni, la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza alla scuola che hai indicato come soluzione alternativa. Puoi seguire l’iter della domanda dalla tua area riservata su Unica. Riceverai anche per email tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione.

Gli stati che può assumere la domanda sono i seguenti:

Le date da ricordare

Personalizzazione del modulo da parte delle scuole

Prima dell’apertura delle funzioni per le famiglie, le scuole saranno impegnate in tutta una serie di attività propedeutiche, tra le quali la personalizzazione e pubblicazione del modulo.

Sul portale SIDI sono disponibili per le istituzioni scolastiche due link:

“Iscrizioni on Line (Personalizza Modulo)” da utilizzare per la personalizzazione del modello;

“Iscrizioni on Line (Supporto alle famiglie)” da utilizzare, durante il periodo delle iscrizioni, per inserire le domande per conto delle famiglie prive di strumentazione informatica. Tale funzione è disponibile, sia per le scuole sia per i CFP, accedendo con l’utenza dell’impiegato di segreteria, all’area SIDI di Gestione Alunni – Gestione Iscrizioni.

Il modello della domanda di iscrizione può essere personalizzato a partire da quello predisposto nell’anno precedente tramite la funzione “Importa modulo anno precedente”.

Con “Personalizza modulo” è possibile apportare eventuali modifiche ed aggiungere le voci del “catalogo alunni” e “catalogo famiglia”.

Con la funzione “Ulteriori Informazioni da richiedere alla famiglia” la scuola può chiedere informazioni aggiuntive e non obbligatorie ma che siano:

pertinenti e non eccedenti rispetto allo specifico obiettivo, finalizzato all’accoglimento delle domande di iscrizione e all’eventuale attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, definite con apposita delibera dal Consiglio d’istituto;

adeguatamente motivate, in modo che sia evidente l’indispensabilità delle informazioni richieste rispetto a ciascuna finalità perseguita; tale motivazione viene visualizzata al momento della compilazione on line da parte delle famiglie.

Una volta pubblicato il modulo di iscrizione, i criteri di precedenza adottati dalla scuola sono visualizzati anche in “Scuola in chiaro”.

La pubblicazione di ciascun modello personalizzato deve avvenire, improrogabilmente, entro il 15 gennaio 2024. Se la scuola non ha pubblicato il modello, il 16 gennaio il MIM procederà, in automatico, alla pubblicazione del modello di base non personalizzato.

Iscrizioni al Liceo Made in Italy

Infine, segnaliamo una novità di quest’anno, l’attivazione dell’indirizzo del Liceo Made in Italy.

Le scuole interessate, entro il 15 gennaio presenteranno alla Regione e all’USR richiesta di attivazione delle classi prime del Liceo. Dopodiché, entro il 20 gennaio, dovrà essere firmato l’accordo, che autorizza le nuoive clasis prime. Dal 23 gennaio le famiglie potranno scegliere l’indirizzo nel modulo di iscrione on-line, presente sulla piattaforma UNICA.