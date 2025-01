Iscrizioni alunni 2025/26: cambiano le date, si va dal 21 gennaio al 10 febbraio

Con una nota di queste ore il Ministero dell’Istruzione e del Merito ridefinisce le scadenze per le iscrizioni degli alunni per il 2025/26.



Questo il testo della nota.



Si comunica che, al fine di consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata, si rende necessario rideterminare la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione fissata dall’8 al 31 gennaio 2025 dalla nota prot. 47577 del 26 novembre 2024, recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno

scolastico 2025/2026”.

Pertanto, le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025.