Iscrizioni online 2023-2024, c’è tempo fino al 30 gennaio

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica “A domanda risponde”, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla questione delle “Iscrizioni online”.

DOMANDA n. 1

Fino a quando sarà possibile compilare la domanda online per l’iscrizione 2023-2024? Da quale piattaforma digitale si compila la domanda di iscrizione e come si accede?

RISPOSTA

La data di scadenza per la compilazione della domanda di iscrizione alle prime classi dell’anno scolastico 2023/2024 è fissata alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Cliccando sul seguente link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ si accede al servizio per la compilazione della domanda, con lo SPID personale, CIE (carta d’identità elettronica), eIDAS (electronic identification authentication and signature).

DOMANDA n. 2

La compilazione della domanda di iscrizione viene fatta da uno dei due genitori con la dichiarazione di condivisione da parte del genitore che compila la domanda. Se i genitori sono separati o divorziati come devono compilare la domanda?

RISPOSTA

Ricordiamo che la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce le disposizioni sulla “Responsabilità genitoriale” e richiede che il genitore che compila la domanda dichiari di aver effettuato la scelta della scuola con il consenso dell’altro genitore.

DOMANDA n. 3

Quante scuole è possibile scegliere in subordine alla prima scelta?

RISPOSTA

La richiesta di iscrizione telematica si può presentare a una sola scuola: dunque sul modulo bisogna indicare la propria prima scelta. C’è però spazio per scrivere il nome di al massimo due scuole in subordine, ovvero una seconda e una terza scelta: se la scuola indicata come prima scelta non dovesse accogliere l’alunno perché non ha disponibilità di posti, si passerà alle scuole indicate come seconda e terza scelta.