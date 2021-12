Iscrizioni online, come seguire l’iter della domanda: video e guida

Dal 4 al 28 gennaio 2022 si potranno inoltrare online le domande di iscrizione alle classi prime della primaria, della secondaria di I grado e della secondaria di II grado.

Una volta inoltrata, è possibile seguire l’iter dell’istanza, sempre attraverso il portale Iscrizioni online.

La domanda inoltrata arriva alla scuola o al CFP prescelto. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda.

Una copia della ricevuta ti verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata. A chiusura del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di destinazione, che ha presa in carico la domanda, conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.

La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.

La domanda può essere:

Inoltrata

La domanda è stata inoltrata alla scuola/CFP prescelta/o.

La domanda è stata inoltrata alla scuola/CFP prescelta/o. Accettata

La domanda è stata accettata dalla scuola/CFP indicata/o.

La domanda è stata accettata dalla scuola/CFP indicata/o. Smistata ad altra scuola

La domanda è stata inoltrata dalla scuola/CFP prescelta/o ad un’altra scuola indicata dalla famiglia.

La domanda è stata inoltrata dalla scuola/CFP prescelta/o ad un’altra scuola indicata dalla famiglia. Restituita alla famiglia

La domanda è stata restituita alla famiglia dalla scuola/CFP. Questo avviene quando la scuola/CFP richiede di integrare alcune informazioni mancanti o nei casi in cui la stessa famiglia ha richiesto la revisione della domanda già inoltrata. Si deve entrare sulla domanda e procedere nelle variazioni, eseguire la verifica e di nuovo l’inoltro.

Tutte le variazioni di stato della domanda ti saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella procedura di abiltazione.

L’iter della domanda può essere seguito anche dall’homepage dell’area riservata di “Iscrizioni on line” consultando lo stato domanda dall’elenco “Le tue domande di iscrizione”.

Per supportare le famiglie nella procedura il Ministero ha predisposto due strumenti: un video tutorial e una miniguida.