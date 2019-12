Iscrizioni scuola 2020, dal 27 dicembre al via la registrazione al portale

Si entra nel vivo delle iscrizioni all’a.s. 2020/2021. Infatti, dalle ore 9 di oggi, 27 dicembre, le famiglie possono procedere alla registrazione sul portale Iscrizioni on-line. Si tratta di un’operazione propedeutica alla trasmissione dell’iscrizione vera e propria, che potrà avvenire dal 7 al 31 gennaio 2020.

Chi avesse già le credenziali non dovrà effettuare nuovamente la registrazione. Chi ha SPID potrà accedere senza registrazione dall’avvio delle iscrizioni. I docenti possono invece utilizzare le credenziali POLIS.

Sul portale sono disponibili tutte le indicazioni per effettuare la registrazione: per accedere al modulo di registrazione, è necessario cliccare sul pulsante REGISTRATI posto in alto a sinistra dello schermo.

Nella pagina “Registrati” occorre seguire un breve percorso:

prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”;

e di selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”; nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (da digitare due volte per sicurezza);

completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, si deve selezionare “conferma i tuoi dati” per completare la registrazione; altrimenti cliccare su “torna indietro” per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.

Successivamente si riceve una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.

A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.

Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail.

La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

Sempre al primo accesso, l’applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni: