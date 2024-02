Iscrizioni scuola 2024/25, come seguire l’iter della domanda? Quando le famiglie sono informate della sua accettazione?

Il 18 gennaio il Ministero ha aperto le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Le procedure si svolgono online, sulla nuova piattaforma UNICA, per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.

La scadenza è vicina: c’è infatti tempo fino alle ore 20 del 10 febbraio 2024.

Per chi ha già presentato la domanda, riportiamo alcune faq del Ministero.

Come/quando sarò informato dell’accettazione della domanda?

Al momento dell’accettazione, o non accettazione, della domanda di iscrizione da parte della scuola o del Centro di Formazione Professionale regionale prescelto



– riceverai un messaggio all’indirizzo email che hai indicato nella domanda;

– se l’hai scaricata, riceverai l’informazione anche attraverso l’app IO;

– la tua domanda passerà in stato “Domanda accettata”, “Smistata ad altra scuola” oppure “Restituita alla famiglia”, su Unica.

Come posso seguire l’iter della domanda dopo l’inoltro?

Dopo l’inoltro della domanda, puoi seguire il suo corso dalla pagina Iscrizioni su Unica, consultando lo stato domanda dall’elenco “Le tue domande di iscrizione”.

Tutte le domande di iscrizione vengono accolte?

Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e sul sito Scuola in Chiaro. Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema ti comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite email.

Perché ricevo la ricevuta solo della prima scuola?

La ricevuta di inoltro riporta solo la prima scuola scelta in quanto è quella a cui viene inoltrata la domanda. Sarà cura di questa scuola smistare la domanda a quella indicata come seconda (o terza) scelta in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili. Riceverai la notifica all’indirizzo email che hai indicato nella domanda.